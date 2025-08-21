Vernis: "Pronta a dare tutto in campo. Grassadonia? Apprezzo molto il suo lavoro"

La Lazio Women rafforza ulteriormente il proprio centrocampo con l’arrivo di Nicole Vernis, talentuosa centrocampista americana classe 2002, ufficialmente tesserata dal Lexington Sporting Club, che arriva in biancoceleste con la formula del prestito temporaneo. Vernis rappresenta un innesto importante per la rosa biancoceleste, che potrà contare su una giocatrice duttile, abile nella costruzione del gioco e capacità di inserimento.

Il nuovo centrocampista biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, di seguito le sue parole.

Ho scelto la Lazio perché rappresenta una realtà importante sia nel panorama italiano che in quello europeo. È un club che partecipa stabilmente alla Serie A e che propone un calcio piacevole e competitivo. Ho grande fiducia nell’allenatore e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, affrontando tutte e tre le competizioni che ci attendono.

Conosco bene l’approccio tattico che caratterizza il calcio italiano e sono entusiasta di poter crescere in un contesto così attento ai dettagli. Entrare a far parte di una squadra ambiziosa come la Lazio, che punta a vincere, è per me una grande opportunità. Penso che confrontarmi ogni giorno con le mie compagne mi aiuterà a sviluppare meglio la comprensione del gioco. Apprezzo moltissimo il lavoro dell’allenatore, che ci guida nel migliorare quotidianamente. Solo attraverso gli allenamenti potrò davvero comprendere su cosa concentrarmi per crescere sia a livello personale che di squadra.