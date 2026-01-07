Le pagelle di Lazio-Fiorentina, buon match ma solo Cataldi brilla davvero

Il turno infrasettimanale vede sfidarsi, allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Fiorentina, sfida che vale la 19sima giornata del campionato di serie A. I biancocelesti devono reagire alla sconfitta incassata col Napoli mentre la viola è riuscita ad ottenere, nel recupero, tre punti d'oro in casa con la Cremonese grazie al gol di Kean.

I biancocelesti stasera dominano per lunghi tratti la partita e a dirlo sono i numeri, nettamente superiori rispetto agli avversari. Finisce 2-2 grazie ai gol di Cataldi ( il migliore ) e Pedro al 95simo su rigore per i biancocelesti; Gosens e Gudmunsson per la viola. A tenere banco le decisioni arbitrali di Sozza che nega un rigore solare alla Lazio e ne da uno dubbio alla Fiorentina.

