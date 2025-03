Lazio-Viktoria Plzen, Romagnoli nel post: “Partita difficile ma qualificazione meritata…”

È appena terminato il match fra Lazio e Viktoria Plzen disputato a partire dalle ore 18:45 allo stadio Olimpico di Roma. Un’atmosfera emozionante, quasi 40.000 laziali impegnati in una meravigliosa scenografia a tinte biancocelesti per onorare il meraviglioso percorso della Lazio in Europa League, un cammino costellato di grandi vittorie contro importanti squadre (basterebbe citare l’Ajax o il Porto) e culminato con la meravigliosa qualificazione ai quarti ottenuta stasera (grazie al goal di Romagnoli). Dopo la partita, terminata con il risultato di 1-1 (3-2 considerando anche l’andata), è intervenuto ai microfoni di LSC il calciatore biancoceleste Romagnoli, autore del goal (il terzo della settimana fra campionato ed Europa).

