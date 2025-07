Serie A, cambia il regolamento per le gare rinviate: i dettagli

La stagione 2025/2026 sta per aprire le porte e porterà molte novità, infatti, il Consiglio della Lega Serie A si è riunito ed ha deciso apportare delle modifiche al regolamento per le gare rinviate o sospese del Campionato di Serie A ENILIVE e della Primavera 1.

Serie A: il nuovo regolamento per le gare rinviate

Il nuovo regolamento per le partite non iniziate prevede che esse vengano recuperate il giorno successivo, tranne in caso di maltempo, sosta per le Nazionali, se il giorno successivo si trova ad una distanza inferiore a due giorni liberi rispetto la successiva partita in programma nella quale una delle due squadre siano coinvolte, a causa di provvedimenti presi dalla FIGC o per via di sanzioni date degli Organi di Giustizia Sportiva e che impediscano di recuperare la gara il giorno successivo. In tutti questi casi citati l'incontro si recupererà nella prima data utile e le stesse identiche regole verranno applicate anche per le gare interrotte, delle quali si giocheranno i minuti rimanenti ripartendo dalla stessa situazione che si stava verificando al momento dell'interruzione.

Comunicato Serie A: definizione di prima data utile

Si definisce prima data utile la prima data di calendario libera, nel rispetto delle finestre FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori secondo l’International Match Calendar, nella quale entrambe le Società non abbiano gare ufficiali precedenti o successive già fissate ad una distanza temporale di tre giorni, ossia ce ne siano due completamente liberi successivi alla gara precedente e due completamente liberi precedenti alla gara successiva.

Nella pagina successiva il regolamento sui calciatori e il calendario delle partite in programma nella stagione 2025/2026