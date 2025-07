Lazio, mercato bloccato ma si fanno acquisti per la Primavera: ecco perché è possibile

Per la Prima Squadra non c'è niente da fare, nessun nuovo volto arriverà nella rosa, infatti, a causa dei tre parametri FIGC non rispettati la Lazio non può svolgere la fase di calciomercato, tuttavia, la Società ha trovato il modo di aggirare il blocco per la Primavera.

Primavera: due calciatori nel mirino e il blocco del mercato

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Società biancoceleste ha messo gli occhi su due giovani calciatori per rafforzare la rosa di Francesco Punzi: Kleo Shpuza, terzino destro dell'Udinese classe 2007, e Walid El Bouradi, esterno offensivo del 2007 e svincolato dopo l'esperienza nel settore giovanile dell'Udinese. I due giocatori sono acquistabili dalla Lazio per un chiaro motivo, entrambi non sono legati a contratti professionistici e possono essere tesserati come "giovani di serie", unico modo per i biancocelesti di aggirare il blocco e rafforzare la rosa della Primavera.

Lazio: i due recenti acquisti per il settore giovanile

Il mercato bloccato non ha impedito alla Società di prendre innesti per il settore giovanile, infatti, durante la fase di calciomercato estivo sono entrati a far parte della famiglia laziale due nuovi calciatori. Il primo nuovo nome a vestire la maglia biancoceleste è quello di Ieva Noha, trequartista classe 2010 arrivato dalle giovanili della Roma e che si unirà alla rosa Under 16 o 17, mentre il secondo nome è quello di Leonardo Lorenzo Radu, un altro ex giallorosso di ruolo centrocampista e classe 2011 che giocherà con l'Under 15 o 16.