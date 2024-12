Lazio, idea di mercato a centrocampo: si punta al giovane Belayhane del Verona

La Lazio sta dimostrando di meritare i traguardi che ha raggiunto: un ottimo percorso in Europa League (si attende la partita contro l’Ajax di giovedì per confermare la posizione in classifica); lo splendido percorso in campionato che porta i biancocelesti a confermarsi, dopo la vittoria di Napoli, tra le squadre aspiranti ai posizionamenti Champions.

Il merito della squadra

Uno dei punti di forza di questo organico è proprio la filosofia democratica imposta da Baroni: tutti sono importanti e partecipano agli obiettivi della squadra, sia fuori che dentro al campo.se si vuole compiere uno step in più è necessario agire sul mercato e la società lo sa bene: non viene specificato ufficialmente, ma sono iniziate le manovre di mercato. Baroni e Fabiani si sono confrontati nei giorni scorsi e hanno stabilito una linea invernale che vede come priorità un centrocampista da giungere alla squadra (necessaria se si considera anche che Castrovilli escluso dalla lista Uefa). Si cerca un mediano, meglio se con caratteristiche simili a Vecino (in scadenza giugno). A gennaio può essere tesserato un under 22, massimo classe 2003.

L’idea del giovane del Verona

Come riporta Il Corriere dello Sport, uno dei primi nomi corrispondente alle esigenze della Lazio è il giovane Reda Belayhane, 20 anni e di origine marocchina. Il giovane gode di molti estimatori, in Italia e all’estero, anche se è arrivato a Verona solo durante lo scorso gennaio, confermandosi un’ipotesi promettente per il futuro della Serie A in meno di un anno. Baroni, ex tecnico proprio del Verona, infatti, conosce questo profilo, lo ha fatto esordire in Serie A durante la scorsa stagione e potrebbe ritrovarlo nel suo nuovo centrocampo biancoceleste.

Altri obiettivi

La Lazio non punta solo al centrale, per i prossimi mesi si prevede la valutazione di elementi per altri ruoli: un nuovo terzino destro, un difensore centrale in più (più probabile a giugno che a gennaio). L’acquisto di Gigot sicuramente ha coperto la partenza di Casale al Bologna, ma in estate si valuterà il futuro di Gila che potrebbe ricevere numerose offerte. La Lazio poi dovrà occuparsi di pagare Rovella e Pellegrini (totale di 21 milioni) alla Juventus e andranno riscattati Tavares e Dele-Bashiru, senza dimenticare i premi da riconoscere a Verona per Noslin. In questo senso, gli incassi ricavati da un‘eventuale qualificazione e partecipazione alla Champions League sarebbero decisivi per chiudere i conti.