Eurorivali, la Roma passa il turno e raggiunge gli ottavi: derby europeo sempre più possibile

Alle ore 18:45 è andata in scena all'Olimpico di Roma la gara di ritorno per i play-off di Europa League e il conseguente passaggio del turno agli ottavi di finale. La squadra di Baroni scoprirà la sua avversaria agli ottavi solo ai sorteggi di domani, venerdì 21 febbraio alle ore 13.00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon in Svizzera.

La possibile rivale della Lazio per il doppio incontro degli ottavi di finale di Europa League sarà una delle due vincitrici nella doppia sfida tra Viktoria Plzen-Ferencvaros e Roma-Porto. Nel caso in cui una delle due squadre vincenti non dovesse essere sorteggiata con i biancocelesti, al passaggio del turno affronterà la seconda squadra già qualificata agli ottavi, ossia l'Athletic Club.

Nella gara d'andata il Ferencvaros aveva battuto in casa il Viktoria Plzen per 1-0, grazie alla rete di Abu Fani su assist di Barnabás Varga, mentre il Porto, nonostante fosse la squadra ospitante all’Estadio do Dragão, aveva trovato solo un pareggio contro la Roma di Claudio Ranieri per 1-1.

Il primo tempo

A pochi minuti dal fischio d'inizio il mister giallorosso, Claudio Ranieri, ha dovuto fare a meno del suo attaccante titolare, Dovbyk, per un risentimento all'adduttore, al suo posto Shomurodov. Al 27' la sbloccano i portoghesi con una strepitosa rovesciata di Omorodion, la Roma di contro la ribalta con la doppietta di Dybala prima al 35' poi al 39'. Il primo tempo termina a 2-1 (3-2) a favore dei giallorossi.

Roma-Porto: la seconda frazione di tempo

Alla ripresa il Porto subisce una pesante espulsione: rosso diretto per Eustaquio per un contatto ai danni di Paredes a palla lontana. Porto in dieci al 49', lo decide Letexier al Var. Il direttore di gara ammonisce anche Paredes diffidato, che salterà l'andata degli ottavi di finale. Nonostante i portoghesi fossero vicini al 2-2 con Omorodion, il palo salva i giallorossi che siglano il 3-1 con il subentrato Pisilli. La rete del 3-2 del Porto, su autorete di Rensch, all'ultimo minuto di recupero non è purtroppo bastato ai portoghesi per il passaggio agli ottavi.

La Roma elimina il Porto ai play-off e passa al turno agli ottavi di finale: determinante sarà il sorteggio di domani per stabilire il possibile derby europeo.