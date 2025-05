Zaccagni: “La Lazio può pensare di vincere qualcosa. Sulla Champions…”

Il presente che ritrova il passato: nella giornata di oggi in quel di Formello c’è stato l’incontro tra Cragnotti e Lotito per la presentazione del libro “Diluvio e delirio”. A margine dell’evento, il capitano Mattia Zaccagni ha risposto alle domande dei cronisti presenti: queste le sue dichiarazioni.

Il libro me lo sono preso subito perché ci tengo a leggerlo e a immergermi nella storia, in certi racconti che sono anche molto simpatici e sicuramente questi aneddoti ce li dobbiamo portare dentro il nostro spogliatoio. Scudetto? Sarebbe qualcosa di magico, ai sogni ci si deve sempre credere e soprattutto porsi degli obiettivi e come diceva Eriksson, bisogna crederci sempre. Adesso è un calcio un po’ diverso, vanno messe delle basi solide per costruire una squadra per competere allo scudetto e io sono convinto che le basi si stanno mettendo e penso che la Lazio può iniziare a pensare di vincere qualcosa. Quanto crediamo nella Champions? È ancora tutto aperto, la lotta all’Europa e quella alla salvezza possono essere aperte a qualsiasi risultato e forse mai come negli ultimi anni, così tanto. Stiamo sul pezzo, mancano due partite e giocheremo al massimo. Si può vincere a Milano anche senza di me? Eh si, bisogna crederci sempre. In merito al libro, c’è un giocatore che apprezzi particolarmente? Ce ne sono tanti, era una squadra di grandi giocatori e personalità. Dirne uno mi sembra di sminuire gli altri, io quella squadra me la porto tutta. Nedved o Conceicao? Ho sempre avuto un debole per Nedved.