CdS | Lazio, cosa ne sarà di Castrovilli? E sul mercato...

Il futuro di Castrovilli: tutto si decide a breve



Le prossime settimane saranno cruciali per capire il destino di Gaetano Castrovilli. Dopo l’intervento al ginocchio di novembre, l'ex Viola è sceso in campo solo per 17 minuti, durante la partita di Coppa Italia contro il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio avrà tempo fino a gennaio per valutare se il giocatore sia realmente pronto a dare il suo contributo. In caso contrario, si potrebbe arrivare a una risoluzione consensuale del contratto o a una cessione a titolo gratuito.

Lazio in cerca di rinforzi a centrocampo



L'allenatore Baroni ha bisogno di un centrocampista che possa adattarsi sia al 4-3-3 che al 4-2-3-1, e Castrovilli avrà ancora qualche occasione per dimostrare il suo valore. Se dovesse restare, il suo futuro sarà rivalutato a fine stagione, essendo il contratto in scadenza a giugno. Intanto, la Lazio esplora il mercato con due strategie: una mirata ai giovani under 22 e un’altra che prevede l’ingaggio di un giocatore esperto. Tra i nomi analizzati, Belahyane del Verona intriga, mentre Tahirovic dell’Ajax non convince. Il direttore sportivo Fabiani sta sondando il mercato europeo, cercando un affare vantaggioso sia tecnicamente che economicamente, con l’idea di un prestito con diritto di riscatto, eventualmente obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni. La scelta di un nuovo innesto, però, dipenderà dalle decisioni sul futuro di Castrovilli.