Calciomercato Lazio, trattativa in corso per Maldini: tutti i dettagli

Dopo la cessione di Taty Castellanos, volato al West Ham per circa 29 milioni di euro, il club biancoceleste ha bisogno di rinforzi nel reparto offensivo e, mentre il Comandante desidera ardentemente Raspadori come punta e Insigne nel ruolo di vice Zaccagni, il Direttore sportivo Angelo Fabiani sta da tempo sorvegliando un elemento della squadra di Bergamo: Daniel Maldini, un calciatore che il mister potrà decidere se adattare come mezzala o ala sinistra.

Calciomercato Lazio: trattativa in corso per Daniel Maldini

Come riportato da Sky Sport e Radio Laziale, è in corso una trattativa tra la Società Lazio e l'Atalanta per l'acquisto di Daniel Maldini, un'operazione da circa 8 milioni di euro e 2 di bonus, con un contratto con la formula di prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo allo scattare della 10a presenza.

