Mondiale per club: ecco le quattro squadre che si scontreranno in semifinale

Il FIFA Club World Cup sta per giungere il termine, infatti, la semifinale sta per cominciare e decreterà le due finaliste che dovranno scontrarsi al Metlife Stadium di New York il 13 luglio e lottare fino all'ultimo minuto per tentare di alzare la Coppa.

Mondiale per Club: dove vedere le semifinali

L'8 e il 9 luglio sono in programma due grandi scontri, infatti, martedì 8 alle ore 21:00 il Fluminense, dopo aver sconfitto l'Inter agli ottavi di finale e Al-Hilal ai quarti, si scontrerà con il Chelsea, reduce dalla vittoria contro il Benfica e il Palmeiras. Mercoledì 9 alle ore 21:00, invece, scenderanno in campo il Paris Saint-Germain, arrivata in semifinale dopo il trionfo contro l'Inter Miami e il Bayern Monaco, e il Real Madrid, che ha vinto lo scontro con Juventus e Borussia Dortmund. Entrambe le partite del Mondiale per Club, che si giocheranno al Metlife Stadium di New York, saranno visibili su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Dazn, sia per gli abbonati che per chi si registra gratuitamente.

Mondiale per Club: i guadagni delle squadre

Non sono certo pochi gli incassi delle squadre partecipanti al FIFA Club World Cup, infatti, come riportato da snai.it, il premio per chi si qualifica ai quarti di finale è di circa 12,2 milioni di euro, a cui si aggiungono 19,5 milioni per i club che riescono ad accedere alla semifinale. Le due finaliste, invece, si aggiudicheranno la cifra di 27,8 milioni e la vincitrice del titolo FIFA incasserà 37 milioni.