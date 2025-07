Il futuro di Gabriele Artistico resta un rebus aperto

Il destino calcistico di Gabriele Artistico è ancora tutto da definire. Il centravanti classe 2002, di proprietà della Lazio, ha concluso una stagione vissuta tra due prestiti, ma il ritorno a Formello sarà soltanto momentaneo. Con un mercato biancoceleste bloccato in entrata, il club punta a sfoltire la rosa: Artistico è tra i primi sulla lista delle uscite.

Fraioli

Spezia interessato, ma trattativa ferma

Lo Spezia è stato il primo club a muoversi con decisione, ma la trattativa ha rallentato: il nodo è la formula del trasferimento. Le parti non sono ancora riuscite a trovare un’intesa e il tempo rischia di giocare contro. Lo scenario potrebbe sbloccarsi, ma al momento regna lo stallo.



Spunta la Salernitana

Nelle ultime ore si è fatto avanti anche un nuovo club: la Salernitana. Reduce dalla retrocessione in Serie C, la società campana è in pieno rinnovamento tecnico. Il nuovo allenatore, Raffaele, cerca giovani motivati e pronti a rilanciarsi. Artistico potrebbe essere una pedina utile per la rinascita granata. Quel che è certo: il futuro dell’attaccante sarà lontano da Roma.