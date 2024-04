Giordano: "Tudor o è presuntuoso o non conosce bene la rosa"

Alla vigilia del match tra Genoa e Lazio, in programma domani alle 18.30, è intervenuto come di consueto sulle frequenze dell'emittente romana biancoceleste Radiosei, l'ex bomber laziale Bruno Giordano, che ha parlato della situazione ambientale attuale in vista del finale di stagione ed ha espresso i primi giudizi su Igor Tudor.

"Io mi auguro che questa settimana complicata a livello ambientale, possa portare il gruppo a canalizzare bene le energie nervose. In questo finale di campionato c’è ancora tanto da dimostrare, non soltanto per chi rimarrà alla Lazio, ma anche per chi cerca una nuova avventura. Castellanos penso che abbia caratteristiche più da seconda punta, ma non è il modulo che fa la differenza, per lui come per altri. A volte la tattica è necessaria quando non hai tanto talento da poter sfruttare. Certo è che a volte il non gioco, diventa una soluzione per arrivare al risultato.

Su Tudor:

Tudor spero abbia idee chiare. Sta facendo tanti esperimenti, mi aspettavo più di vedere Kamada trequartista e mi ha sorpreso Felipe a destra. O è presunzione o non conosce bene la rosa. Certo ha voluto dare un taglio al passato e spero che abbia ragione nell’immediato futuro. Forse ha avuto questa fretta di dare un cambio netto, ma ora vediamo come sarà questo finale di stagione".