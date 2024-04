Il Messaggero | Lazio, è sempre calciomercato. La verità sui nomi in entrata

Dopo l'addio di Felipe Anderson e il rinnovo di Zaccagni, a breve ci si siederà a parlare anche con Immobile e Pedro, con cui bisognerà trovare un accordo per rompere l'opzione (scattata alla 25esima presenza) per un altro anno. La rivoluzione è già ripartita dall'attacco. Sistemate le questioni interne, dopo il vertice con Tudor, si guarderà alle uscite e ai possibili colpi sul mercato.

Fabiani allo stadio

La verità sui nomi usciti per il calciomercato

Non a caso, in entrata, si stanno valutando solo occasioni e parametri zero: il baby Rocco Vata è stato scartato, Dia piace tanto ma non convince del tutto per motivazioni extra-campo, Pohjanpalo resta in ballo. «Contano le dee», è lo slogan usato da Fabiani, che smentisce anche il duello per Gosens dell'Union Berlino. Bisogna attendere per eventuali acquisti di grido. Felipe è andato via, Zaccagni al momento è il sostituto.

Il Messaggero