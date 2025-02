Inter-Lazio, Baroni: “Ci è mancato il gol. Champions? Siamo convinti di…”

Non è bastato un buon primo tempo ad evitare la sconfitta contro l’Inter: la Lazio saluta la Coppa Italia, in semifinale ci sarà il derby di Milano. I biancocelesti hanno creato diverse occasioni ma non sono riusciti ad essere incisivi sotto porta, l’assenza del Taty nel reparto offensivo si fa sentire eccome. Al termine del match, Marco Baroni ha parlato così ai microfoni di Mediaset.

Le parole di Baroni a Mediaset

Stato d’animo? È chiaro che siamo dispiaciuti, contava passare il turno ed è passato l’inter. Ci è mancato il gol, questo è sicuro. Ci dispiace, dobbiamo essere sereni e continuare a cercarlo con maggior fiducia e convinzione soprattutto negli ultimi metri.

L’obbiettivo Champions

Champions? Noi si guarda sempre avanti, il lavoro e la crescita dei ragazzi. Noi in questo momento sappiamo il nostro percorso, non lo ripeto. Siamo convinti di giocarcela fino in fondo, lo dobbiamo fare per noi e per i tifosi. Per come la squadra va in campo, non molliamo di un millimetro.

L’esclusione di Pellegrini e l’importanza di Castellanos