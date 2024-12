Petrucci: "Nel post-partita la società ha deciso di non intervenire. Vecino? dovrebbe tornare con l'Inter. Sul mercato di gennaio..."

Matteo Petrucci, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Laziale facendo il punto sulle numerose assenze per Marco Baroni per le prossime sfide della Lazio in Coppa Italia e in campionato. L'ammonizione subita da Niccolò Rovella nella gara di ieri contro il Parma è costata al giocatore la diffida, per cui il centrocampista laziale dovrà saltare la prossima gara di campionato contro il Napoli, in programma per l'8 dicembre allo Stadio Maradona. Dopo l'infortunio di Vecino e quello di Castrovilli, l'assenza di Rovella sarà molto pesante per il centrocampo di Baroni, il tecnico dovrà fare in modo di fronteggiarla con solo Guendouzi e Dele-Bashiru a disposizione. Di seguito le parole di Petrucci anche per ciò che riguarda la situazione degli infortunati.

Perché nessuno della Lazio è intervenuto nel post-partita di Parma-Lazio in base a tutto quello che è successo?

La decisione della società è stata quella di non intervenire nel post-partita. Non c'era la voglia di parlare. Ognuno poi pensa quale sia la scelta migliore da fare, io penso che valga la pena parlare al termine di ogni partita. Le scelte delle società non le discuto, ho la mia opinione, ma io faccio cronaca. Non è detto che non venga presa una posizione nei prossimi giorni, ma ieri si è deciso di far così.

Che ne pensi della partita di ieri?

Assolutamente la partita di ieri può sembrare un paradosso è la prima in cui prendi tre goal ma è anche la prima in cui ci di più a livello di azioni pericolose. Può sembrare un paradosso ma è semplicemente il calcio di Baroni, che è molto propositivo. Sono d’accordo con quello che ha detto Baroni nel post partita preferisco perdere le partite dopo aver fatto una buona prestazione invece che vincerle senza aver fatto prestazione. Ci sono degli aspetti in cui bisogna riflettere, ma sono dettagli. La prestazione c’è sempre stata, ma non mi allarmerei dopo ieri. Ad oggi qualche rotazione Baroni la deve fare per necessità più che per scelta. L’unico aspetto da rivedere è la questione del centrocampo, le tante assenze che si coagulano in un solo reparto, questa cosa può preoccupare Baroni.

Come sta Vecino? C’è la possibilità di reintegrare qualcuno?

Giovedì non c’è il limite dei 25 basta che i giocatori siano tesserati. Vecino non ci sarà nessuna delle due gare contro il Napoli e nemmeno con l’Ajax, probabilmente il calciatore ritornerà contro l’Inter. L’unica soluzione contro il Napoli per la sfida di domenica è inserire delle Dele-Bashiru vicino a Guendouzi. Dele-Bashiru è un giocatore che deve crescere, anche ieri l’ho visto in difficoltà. In situazioni di emergenza totale si è anche provato Patric come mediano ma per giovedì si pensa a Dele-Bashiru o Patric.

Manca un elemento a centrocampo, per avere una squadra che gira su tre competizione devi avere una doppia soluzione per ruolo. La Lazio pensi che possa intervenire sul mercato?

Assolutamente sì. Stavo dimenticando Castrovilli perché un tentativo per domenica secondo me verrà fatto, ma è un giocatore che deve ancora riprendere a allenarsi, per cui uno spiraglio per domenica credo ci sia ma valutiamo in settimana. La Lazio si sta guardando attorno ma da quello che so io credo si stia cercando un under 22. Ci sarebbe una possibilità per Folorunsho perché un giocatore del vivaio, ma ma rispetto a quest’estate non ci sono stati più movimenti per il giocatore del Napoli. Ad oggi non ci sono novità per ciò che riguarda Folorunsho ma ce ne sono per qualche giocatore under 22 che la Lazio sta sondando.

Per domenica sarà possibile vedere in campo qualcuno tra Dia e Tavares?