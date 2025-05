Serie A | L'Inter vince e mette pressione al Napoli

I risultati delle partite della domenica di Serie A valevole per la 36° giornata di campionato.

Udinese-Monza: 1-2

Il Monza ad una settimana di distanza dalla notizia dell'aritmetica retrocessione in Serie B con una reazione di orgoglio vince ad Udine all'ultimo minuto grazie al gol dell'ex biancoceleste, Keita Balde. Le marcature erano state aperte da Caprari al 52' cui aveva risposto Lucca al 75'.

Verona-Lecce: 1-1

La sfida salvezza termina con un pareggio che sorride decisamente più all'Hellas Verona che si mantiene così a +5 sulla zona retrocessione. Il Lecce è attualmente terzultimo in zona retrocessione in attesa del Venezia domani che potrebbe far scalare ulteriormente in classifica i salentini. La squadra di Giampaolo era riuscita anche ad andare in vantaggio al Bentegodi con il solito Krstovic, ma Coppola al 41' ha riequilibrato il punteggio.

Torino-Inter: 0-2

Simone Inzaghi - Depositphotos

Inzaghi con un turnover massiccio affronta un Torino che non ha più niente da chiedere al campionato. La mossa tattica di Zalewski mezzala che aveva sollevato molti dubbi all'annuncio delle formazioni ha pagato con il polacco che ha segnato il gol che ha aperto le marcature. Al 49' Asllani su rigore arrotonda il risultato. In attesa del Napoli, impegnato alle 20.45 contro il Genoa, l'Inter torna a pari punti e mette pressione alla squadra di Conte.