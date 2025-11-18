Women | Lazio-Inter: le info sulla vendita dei biglietti

La Lazio attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi

Beniamino Civitelli /
foto SSlazio
foto SSlazio

La Lazio Women dopo la sconfitta di misura nel derby deve leccarsi le ferite e rialzare subito la testa in vista del prossimo match contro l'Inter in programma questa domenica, 23 novembre,  alle 12.30 contro l'Inter allo Stadio Mirko Fersini di Formello.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La Lazio attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi.

Grassadonia
Grassadonia Lazio Women

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora contro l`Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi:

Intero tribuna e settore ospiti 10 €;

Under 16 tribuna 3 €.

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 11:00.

I tedofori del viaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026
Tare: "Morrison il talento più cristallino. Su Lotito, la Lazio e il derby…"