Women | Lazio-Inter: le info sulla vendita dei biglietti
La Lazio Women dopo la sconfitta di misura nel derby deve leccarsi le ferite e rialzare subito la testa in vista del prossimo match contro l'Inter in programma questa domenica, 23 novembre, alle 12.30 contro l'Inter allo Stadio Mirko Fersini di Formello.
La Lazio attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha reso note tutte le informazioni per l'acquisto dei tagliandi.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora contro l`Inter, in programma domenica 23 novembre alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Prezzi:
Intero tribuna e settore ospiti 10 €;
Under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 11:00.