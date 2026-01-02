La Lazio congela Insigne e caccia al centrocampista ideale

Insigne in attesa, focus sul centrocampo

Archiviata momentaneamente la pista Lorenzo Insigne (era giunto nella Capitale poco prima di Natale per siglare l’accordo e il telefono non ha mai squillato, ma l’affare alla fine dovrebbe andare in porto), l’attenzione si sposta, come riportato da Il Messaggero, anche sul centrocampista di inserimento che Mau considera prioritario. Lazar Samardzic resta il nome in cima alla lista, ma la Calciomercato Lazio segue con interesse anche Loftus-Cheek del Milan (rapporto eccellente con l’allenatore biancoceleste) e continua a osservare Brescianini dell’Atalanta. Profili differenti, ma giocatori che garantirebbero subito un contributo con qualità che finora, anche a causa di una costante emergenza, sono mancate.



Uscite, sostituti e possibili scambi

Sul fronte delle uscite saranno valutate eventuali proposte per Guendouzi, mentre si aspetta l’affondo decisivo dell’Al-Ittihad per Nuno Tavares (con trattativa serrata tra 15 e 20 milioni), ormai fuori dal progetto dopo errori ripetuti che sono costati punti pesanti. Il possibile sostituto è stato individuato in Pedraza, in scadenza con il Villarreal: nei prossimi giorni si proverà ad anticipare un sì già previsto per giugno. Intanto lo scambio con il Torino Belahyane-Ilic potrebbe prendere forma dalla prossima settimana.