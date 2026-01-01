Pedraza-Lazio, si lavora per farlo arrivare già a gennaio: il punto di Pedullà

La prima cessione di questo mercato di gennaio è imminente, Castellanos diventerà un nuovo calciatore del West Ham per 30 milioni complessivi. Adesso la Lazio è chiamata a sostituirlo degnamente, Sarri avrà bisogno di un attaccante vista anche l’assenza di Dia per la Coppa d’Africa. Con questa cessione si sblocca anche il mercato in entrata della Lazio.

Sarri, Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Lazio è su Pedraza del Villareal: il punto di Pedullà

La Lazio è sulle tracce di Pedraza, terzino sinistro del Villareal con il contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club biancoceleste sta ottenendo il sì per giugno ma allo stesso tempo lavorerà per anticipare il suo arrivo già a gennaio.



