Genoa-Lazio: tra i più incisivi anche Mandas e Zaccagni

Mattia Zaccagni e Mandas sono stati determinanti per la partita di ieri, giocata al Marassi contro il Genoa di Vieira: tra espulsioni provocate e parate, infatti, hanno entrambi dimostrato quanto la Lazio abbia bisogno di loro.

via onefootball Photo by Simone Arveda/Getty Images

Mattia Zaccagni

Come riportato da il Corriere dello Sport, nonostante il giocatore biancoceleste non abbia né segnato, né servito assist, è stato veramente decisivo nella partita di ieri: al 22', infatti, è stato proprio lui a provocare l'espulsione di Otoa, tassello importante per l'andamento della gara in favore dei biancocelesti.

Il numero 10 della Lazio ha voluto esprimere il suo voto per il gol del compagno di squadra, Castellanos, definendolo “Un gol da 11”.

Inoltre, Mattia Zaccagni, ha voluto guardare più alla prestazione di squadra, definendosi contento per come la Lazio ha lavorato, da squadra vera.

Mandas

Il portiere greco non ha respinto solo le conclusioni dei suoi avversari, ma anche i fumogeni che gli sono stati lanciati dai tifosi rossoblu.

La Lazio, infatti, come evidenziato da il Corriere dello Sport, dopo l'amara sconfitta contro il Bodo Glimt di giovedì scorso e la conseguente uscita dall'Europa League, farà di tutto per arrivare a far parte delle big europee.

Inoltre, il portiere biancoceleste, spiega che sarà importante continuare su questa strada: