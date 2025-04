Lazio, la rinascita del Taty: dalla delusione per il rigore europeo al goal decisivo di ieri

Ieri la Lazio ha conseguito un’importantissima vittoria su un campo difficile come quello del Marassi e contro una squadra determinata a vincere per ottenere la salvezza matematica: il Genoa. I rossoblù, con l’arrivo di mister Vieira vantano la miglior difesa del continente e, prima di incontrare i biancocelesti, non avevano mai subito sconfitte in casa in questo 2025.

Una vittoria per cancellare la delusione europea

La Lazio è stata brava a non soffrire troppo la delusione europea incassata meno di una settimana fa all’Olimpico contro il Bodo. Come riporta La Repubblica, la partita contro il Genoa poteva essere espressione del contraccolpo subito dalla squadra di Baroni, al contrario, ha avuto il sapore di vera e propria “rinascita”. Al Marassi si è vista una Lazio di nuovo brillante, determinata e tornata in fiducia, convinta di poter delineare ancora le sorti del proprio destino in questi ultime cinque partite di campionato, di cui tre si disputeranno proprio in casa, davanti ai tifosi laziali. D’altronde, lo stesso Baroni ha affermato quanto la squadra abbia imparato dal meraviglioso percorso europeo di quest’anno, considerando la sconfitta contro il Bodo solo un punto di ripartenza per il futuro.

