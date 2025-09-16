Women's Cup, svelata l'avversaria della Lazio in semifinale: sarà derby capitolino con la Roma
I sorteggi hanno svelato la prossima avversaria della Lazio Women in semifinale di Women's Cup
Nell’ultima giornata della fase gironi della Women’s Cup sono state decretate anche le altre due squadre della Final Four. Oltre a Lazio e Inter sono passate al turno successivo anche la Roma e la Juventus, decretata come miglior seconda dei gironi. Allo Yacht Club Marina di Stabia è stato svelato l’esito del sorteggio per determinare le avversarie nelle due semifinali: sarà derby di Roma e derby d’Italia.
La Lazio ha centrato la nuova competizione della Figc a punteggio pieno collezionando tre vittorie su tre, rispettivamente contro Napoli Juventus e l’ultima in casa contro il Parma. Ora alla squadra di Grassadonia spetterà un'ulteriore prova, tutt'altro sarà semplice, perché l'avversaria sarà proprio la Roma: andrà quindi in scena un attesissimo derby capitolino.
Quando è prevista la sfida
Per la Women's Cup sono previste due semifinali il 23 e 24 settembre a Castellammare di Stabia. Il derby capitolino andrà in scena martedì 23 settembre alle ore 20:30, mentre Juventus e Inter si affronteranno il giorno dopo alle ore 18:30. Le due squadre vincenti staccheranno il pass per l'ambita finale, fissata per il 27 settembre alle ore 17:30.
Dove vedere il match
Entrambe le semifinali potranno essere visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, mentre la finale del 27 settembre sarà trasmessa su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW.