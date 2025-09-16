Women's Cup, svelata l'avversaria della Lazio in semifinale: sarà derby capitolino con la Roma

Nell’ultima giornata della fase gironi della Women’s Cup sono state decretate anche le altre due squadre della Final Four. Oltre a Lazio e Inter sono passate al turno successivo anche la Roma e la Juventus, decretata come miglior seconda dei gironi. Allo Yacht Club Marina di Stabia è stato svelato l’esito del sorteggio per determinare le avversarie nelle due semifinali: sarà derby di Roma e derby d’Italia.

La Lazio ha centrato la nuova competizione della Figc a punteggio pieno collezionando tre vittorie su tre, rispettivamente contro Napoli Juventus e l’ultima in casa contro il Parma. Ora alla squadra di Grassadonia spetterà un'ulteriore prova, tutt'altro sarà semplice, perché l'avversaria sarà proprio la Roma: andrà quindi in scena un attesissimo derby capitolino.

Quando è prevista la sfida

Per la Women's Cup sono previste due semifinali il 23 e 24 settembre a Castellammare di Stabia. Il derby capitolino andrà in scena martedì 23 settembre alle ore 20:30, mentre Juventus e Inter si affronteranno il giorno dopo alle ore 18:30. Le due squadre vincenti staccheranno il pass per l'ambita finale, fissata per il 27 settembre alle ore 17:30.

Dove vedere il match

Entrambe le semifinali potranno essere visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, mentre la finale del 27 settembre sarà trasmessa su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW.