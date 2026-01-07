Lazio-Fiorentina, Pellegrini: “Non dobbiamo cercare alibi ma solo i tre punti”

Ai microfoni di LSC, nel pre partita di Lazio-Fiorentina Pellegrini ha parlato così del momento attuale dei biancocelesti.

Le difficoltà ci sono da inizio anno, non dobbiamo cercare alibi ma solo i tre punti. Spero ci possa essere un cambio di marcia da inizio stagione, un po’ più di continuità e fare lo step in avanti che ci permetterà di sognare qualcosa di più. Gol? A Natale ho chiesto non cose per me, la Lazio rientra nella lista ma non vorrei dire nulla che porte male, l’auspicio per questo anno è altro rispetto a ciò che abbiamo fatto finora, sennò porta male.