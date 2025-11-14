Moldavia-Italia, Esposito: "Sempre una grande emozione segnare con questa maglia"

Pio Esposito ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Rai 1 per commentare la vittoria dell'Italia contro la Moldavia, grazie alle rete del calciatore dell'Inter e al gol di Mancini.

Le dichiarazioni di Pio Esposito a Rai 1

Sempre una grande emozione giocare e segnare con questa maglia, sono contento di questo. Con Retegui mi trovo molto bene, perché è un attaccante molto completo e ha tutte le caratteristiche per essere compatibili. C’è una bella intesa con lui. Sarebbe molto bello segnare a San Siro domenica, anche perché lì non ho ancora segnato neanche con l’Inter. È successo tutto velocemente: 2/3 mesi fa giocavo in Serie B a Spezia, dal Mondiale per Club è successo tutto in fretta. Per questo è importante tenere il giusto equilibrio tra le aspettative e avere la consapevolezza giusta e il giusto equilibrio. Può succedere che per un periodo non riesca a fare gol, però devo tenere la testa sul pezzo e ricordarmi dov’ero 2/3 mesi fa. E al tempo stesso non accontentarmi mai.

Le dichiarazioni di Pio Esposito a Sky Sport

Com'è cambiata la sua vita

È successo tutto molto velocemente. Due-tre mesi fa ero in Serie B allo Spezia, poi mi sono ritrovato al Mondiale per Club con l'Inter. È importante tenere il giusto equilibrio tra le aspettative. Può succedere per esempio che in un certo periodo io non riesca a far gol, ma devo tenere duro. Devo ricordarmi dove ero, ma al contempo non accontentarmi mai.

Su Gattuso e Chivu