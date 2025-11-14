Moldavia-Italia, Esposito: "Sempre una grande emozione segnare con questa maglia"
Al termine dell'incontro Moldavia-Italia il calciatore Pio Esposito ha rilasciato delle dichiarazioni, ecco le sue parole
Pio Esposito ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Rai 1 per commentare la vittoria dell'Italia contro la Moldavia, grazie alle rete del calciatore dell'Inter e al gol di Mancini.
Le dichiarazioni di Pio Esposito a Rai 1
Sempre una grande emozione giocare e segnare con questa maglia, sono contento di questo. Con Retegui mi trovo molto bene, perché è un attaccante molto completo e ha tutte le caratteristiche per essere compatibili. C’è una bella intesa con lui. Sarebbe molto bello segnare a San Siro domenica, anche perché lì non ho ancora segnato neanche con l’Inter. È successo tutto velocemente: 2/3 mesi fa giocavo in Serie B a Spezia, dal Mondiale per Club è successo tutto in fretta. Per questo è importante tenere il giusto equilibrio tra le aspettative e avere la consapevolezza giusta e il giusto equilibrio. Può succedere che per un periodo non riesca a fare gol, però devo tenere la testa sul pezzo e ricordarmi dov’ero 2/3 mesi fa. E al tempo stesso non accontentarmi mai.
Le dichiarazioni di Pio Esposito a Sky Sport
Com'è cambiata la sua vita
Su Gattuso e Chivu
Sia Gattuso sia Chivu mi hanno dato tantissima fiducia, posso solo ringraziarli e cercare di ripagarla sul campo. Titolare contro la Norvegia? Io non mi aspetto niente, sono pronto a giocare se e quanto il mister riterrà opportuno. Giocare a San Siro è tanta roba, mi devo ancora sbloccare... Magari mi sblocco prima con la Nazionale che con l'Inter.