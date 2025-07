Patric: “Fa male, vi prometto che tornerò più carico di prima”

Non c’è pace per Patric: negli ultimi mesi della scorsa stagione è rimasto fermo ai box per un’operazione alla caviglia. Arrivano ancora brutte notizie per il difensore biancoceleste, dagli esami svolti a Villa Mafalda si evidenzia una lesione di secondo grado sulla coscia destra; dovrà stare fermo per un mese circa.

Le parole di Patric dopo l’infortunio

Attraverso il suo profilo Instagram, il difensore spagnolo ha espresso tutto il suo dispiacere per il nuovo infortunio che lo costringerà a rimanere fuori dal campo.

Fa male, fa maledettamente male, ma non mollerò e vi prometto che tornerò più carico di prima. Grazie per il supporto, forza Lazio.

Il post Instagram