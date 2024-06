Il Messaggero | Lazio, Spertsyan in giro per Roma: il calciatore era nella Capitale ma per un altro motivo

Ieri s'era diffusa un'altra suggestione intorno a Spertsyan, talento seguito ormai da un anno. Il russo si è immortalato al Colosseo, ma era nella Capitale solo per un matrimonio. Alla Lazio piace, su questo non c'è dubbio, ma il Krasnodar pretende 18 milioni e punta a scatenare un'asta a livello europeo.

Lotito indeciso tra Spertsyan e Samardzic

Lotito ha capito che non si è abbassato nemmeno il prezzo di Samardzic, dopo aver ricontattato l'entourage e, indirettamente, anche Pozzo: l'Udinese è ferma ad almeno 20 milioni per il serbo. Ecco perché si continua a insistere sull'amicizia con Setti per Noslin, a prescindere da Dia a un passo. La novità è che uno non esclude necessariamente l'altro. La Lazio ha offerto una cifra che si avvicina molto ai 15 milioni con i bonus, il Verona chiede di arrivare a 18, ma nell'operazione può finirci Akpa Akpro, rientrato dal prestito. Lotito offre anche l'ex Cancellieri, si lavora sulle valutazioni e un pacchetto più ampio.

A Baroni piace più Cabal di Doig o Obrador

Nell'affare occhio sempre al terzino Cabal, che a Baroni piace più di Doig e Obrador. Il mercato può cambiare da un giorno all'altro, è in divenire continuo. È finito di nuovo nelle retrovie, il baby bomber Bazdar del Partizan Belgrado.

E' stato proposto un Maldini alla Lazio

Sono stati proposti Daniel Maldini, attenzione al gioiello Thiago Romano. Molto più concreta la pista Dele-Bashiru, bloccato dal ds Fabiani, in attesa di sviluppi su Guendouzi, specie quando Douglas Luiz andrà alla Juventus. Dal Barcellona B può arrivare Munoz da svincolato. Il piano di ringiovanimento prosegue senza nessun intoppo.

Alberto Abbate Il Messaggero