Goldoni: "Prospettive per la nuova stagione? Questa squadra può ambire ai primi tre posti"

Gol di Le Bihan, rete di Vernis e doppietta di Goldoni, sono loro le protagoniste della giornata, infatti, grazie ai loro palloni mandati nella rete avversaria la Lazio Women lascia il campo, dopo l'amichevole disputata contro il Burnley, con il sorriso. Una volta finita la partita la calciatrice Eleonora Goldoni ha rilasciato delle dichiarazioni.

Eleonora Goldoni a bordocampo

Sulle Nazionale Italiana e sulla prossima stagione della Lazio Women

Sono super entusiasta ed ho portato a casa un percorso fantastico, che neanche nei sogni più belli avrei mai potuto immaginare. È stata una grande fortuna per me stare lì, stare in mezzo alle compagne di squadra che poi sono diventate amiche e cercare di cogliere ogni particolare dal campo e fuori dal campo e cerco e cercherò di portare tutto qui alle mie compagne di squadra.

Sulla rosa biancoceleste e sugli obiettivi

Io e le ragazze della Nazionale siamo appena arrivate, qualche giorno fa ci siamo aggregate ed abbiamo trovato una squadra che sta lavorando veramente bene. Il livello secondo me si è alzato ancora di più, c'è competitività in tutti i ruoli e questo ci aiuta tanto a crescere. Io sono sicura che questa squadra può ambire benissimo ai primi tre posti perché la qualità c'è è il gruppo si sta già formando, quindi le prospettive sono belle chiare per me.

Sulla nuova formula del Campionato

Credo che questa nuova formula possa permettere a tutte le squadre di ambire a migliorarsi di posizione in posizione fino alla fine del Campionato ed è questo che vogliamo fare. Le partite sono tante e il Campionato è lungo, può sempre cambiare tutto e noi siamo una squadra che non molla e non ha mai mollato, anzi l'anno scorso ha finito in grande crescita, quindi abbiamo tutte le carte per poterlo fare.

Sull'attenzione mediatica al calcio femminile

Mi auguro veramente che non siano rimaste soltanto parole e numeri a quest'estate perché i numeri e le statistiche hanno parlato chiaro e non vogliamo che vengano lasciati lì a luglio del 2025. Abbiamo una stagione davanti ed abbiamo sensazioni positive, ci sono tantissime persone che stanno investendo nel nostro mondo e c'è un gran lavoro dietro le quinte. Dobbiamo solo continuare a crederci e sentire questa fiducia nei nostri confronti e nei confronti del club.

Sul confronto con la squadra inglese