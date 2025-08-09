Il programma delle amichevoli è quasi giunto al termine, infatti, mancano soltanto due incontri prima dell'inizio del Campionato di Serie A, dove alla prima giornata la Lazio dovrà vedersela contro il Como. Tra poco le aquile scenderanno in campo e affronteranno il Burnley, squadra nella quale gioca l'ex biancoceleste Loum Tchaouna, al Turf Moor, uno stadio molto importante in Inghilterra, dato che è il terzo stadio ancora in uso e più antico del Regno Unito, preceduto dal Deepdale di Preston e dal Bramall Lane di Sheffield. La partita mostrerà sicuramente molte sorprese, tra tutte la scelta del Comandante Maurizio Sarri di schierare il terzino Adam Marusic come centrale.

Burley-Lazio: le formazioni ufficiali

Lazio: Provedel, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni, Dia, Lazzari. All.: Sarri

A disp.: Alessio Furlanetto, Christos Mandas, Elseid Hisaj, Manuel Lazzari, Luca Pellegrini, Oliver Provstgaard, Fabio Ruggeri, Toma Basic, Danilo Cataldi, Taty Castellanos, Tijjani Noslin, Pedro, Mario Gila

Burnley: Hladky, Walker, Hartman, Esteve, Foster, Anthony, Ekdal, Donne, Cullen, Hannibal, Laurent.

All.: Parker

Burnley-Lazio: dove vedere l'amichevole

Le aquile stanno per scendere in campo ed affrontare la squadra inglese e i tifosi potranno seguire l'amichevole e vedere come se la cava la rosa biancoceleste nell'arco della partita su Dazn e in streaming sempre sulla stessa piattaforma.

