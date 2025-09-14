Sassuolo, Carnevali: "Gara difficile, servono punti. Su Berardi..."

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio ai microfoni di DAZN per introdurre la gara contro la Lazio.

L'importante è portare a casa risultato indipendentemente da chi gioca o dal modulo. Oggi è una partita difficile e dobbiamo cercare di fare punti. Il mercato si è concluso, con Berardi c'è sempre stato un ottimo rapporto, molto importante, si è prolungato il contratto voluto da entrambe le parti. Non c'è mai stato problema aldilà dell'interesse dei grandi club, è sempre stata uan scelta da parte nostra e sua. Cerchiamo di tenercelo stretto, credo che questo contratto così lungo possa dare continuità al rapporto che c'è con la società. Grosso in dubbio? E' un nostro allenatore, non ho mai avuto questo pensiero, non rientra nelle mie corde.