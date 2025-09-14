Sassuolo, Carnevali: "Gara difficile, servono punti. Su Berardi..."
L’amministratore delegato neroverde presenta la sfida nel pre match
Verso Sassuolo-Lazio
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto a pochi minuti dal fischio d’inizio ai microfoni di DAZN per introdurre la gara contro la Lazio.
Queste le sue parole:
L'importante è portare a casa risultato indipendentemente da chi gioca o dal modulo. Oggi è una partita difficile e dobbiamo cercare di fare punti. Il mercato si è concluso, con Berardi c'è sempre stato un ottimo rapporto, molto importante, si è prolungato il contratto voluto da entrambe le parti. Non c'è mai stato problema aldilà dell'interesse dei grandi club, è sempre stata uan scelta da parte nostra e sua. Cerchiamo di tenercelo stretto, credo che questo contratto così lungo possa dare continuità al rapporto che c'è con la società. Grosso in dubbio? E' un nostro allenatore, non ho mai avuto questo pensiero, non rientra nelle mie corde.
Le parole di Carnevali a Sky Sport:
Quest'anno abbiamo cambiato molto: sono arrivati 10 giocatori nuovi. Ovviamente con una quantità così ampia, parecchi stranieri dovevano arrivare per forza.
La partita di oggi? Spero di vedere un buon risultato e una buona prestazione, cosa fondamentale. L'importante per noi sono i punti, ma non dobbiamo dimenticare le prestazioni mostrate. Oggi il compito più importante sarà quello di amalgamare la squadra. Sono contento di questi ragazzi.