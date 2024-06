Lazio, Giordano: "Questo è un momento di grande difficoltà. Il lavoro da fare è grosso"

La situazione in casa Lazio non è delle migliori: i tifosi non ci stanno ed in questi minuti la Curva Nord ha pubblicato un comunicato di contestazione riguardo l'approdo di Baroni sulla panchina biancoceleste. La scelta però sembra ormai presa, con l'allenatore ex Verona che in questo momento si trova a Formello per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio per due anni. Bruno Giordano si è espresso sul momento che sta vivendo l'ambiente e sul lavoro di Fabiani che dovrà fare nel mercato di quest'estate. Queste le sue parole ai microfoni di Radiosei

Giordano sul momento che sta vivendo la Lazio e sul futuro

Questo è un momento di grande difficoltà, io spero solo che si possa tornare allo stadio sereni. Oggi c’è molto malumore, mi auguro che con qualche acquisto si possa venire incontro al tifoso. Ora il terreno è avvelenato. Sarebbe necessaria un’intervista di Fabiani, Lotito e magari lo stesso Baroni, in cui si fa chiarezza sul momento. Parlare chiaramente di ridimensionamento, di voler puntare sui giovani. Ricordo sempre che i calciatori li valorizzi quando arrivano i risultati. Che ci sia, quantomeno, unità ‘intenti e trasparenza. Dichiarate l’obiettivo, quando si afferma che la rosa è all’altezza, ma all’altezza di quale risultato?

Giordano sul lavoro che dovrà fare Fabiani