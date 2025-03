Casadei: qualche rimpianto per la Lazio di Lotito-Fabiani?

Non ci si aspettava probabilmente fosse così pronto ed importante nel suo apporto. Cesare Casadei sta stupendo il campionato di Serie A e inizia ad attirare anche l'attenzione di diversi club importanti.

Solo due mesi fa eravamo in piena telenovela con il tira e molla Lazio e Torino. La coppia Lotito e Fabiani sono stati i primi ad aver messo gli occhi su di lui e per la maggior parte della trattativa, nel calciomercato invernale, sembrava nettamente in vantaggio sulle pretendenti. Alla fine però è arrivato il trasferimento direzione Torino, Casadei ha vestito la maglia granata facendo vedere immediatamente il suo talento e conquistando nelle ultime ore la convocazione di Luciano Spalletti nella nazionale italiana.

Le prestazioni di Casadei

I numeri di Cesare Casadei iniziano a parlare. Il giovane centrocampista ha collezionato con il Torino 6 presenze segnando un gol e facendo un assist. Statistiche importanti considerando la sua giovane età e che mai ha giocato in serie A. Oltre ai numeri sono le sue prestazioni ad aver stupito al punto da attirare le attenzioni del ct azzurro Luciano Spalletti che ha deciso di inserirlo tra i convocati della sua nazionale.

Rimpianto per la Lazio?

La telenovela si chiuse con le parole del direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani. Porte chiuse per Casadei perchè era inaccettabile pagare una cifra vicina ai 18 milioni di euro per un giocatore che non aveva dimostrato ancora nulla nel calcio dei grandi.

Adesso però Casadei sta mostrando il suo valore e lo sta facendo anche in modo eccelso, forse qualche rimpianto ci sarà dalle parti di Formello? La Lazio ha poi virato su Belahyane, investimento comunque importante, un totale di 13 milioni di euro ma che a differenza di Casadei deve ancora mostrare e dimostrare il suo valore, anche perchè le chance avute sono state davvero poche in termini di minuti sul terreno di gioco.