Sinner si ritira contro Alcaraz a Cincinnati: spiegato il motivo del forfait
Il match di Cincinnati è durato appena 23 minuti: Sinner ha lasciato il campo contro Alcaraz per un malessere improvviso.
La sfida tra Sinner e Carlos Alcaraz nella finale di Cincinnati è durata soltanto 23 minuti. Già dai primi scambi si notava come il numero 1 non fosse al meglio: correva poco, quasi nulla, colpiva forte senza trovare precisione.
Perché Sinner si è ritirato a Cincinnati contro Alcaraz
Dopo cinque game è stato costretto al ritiro, spiegando di non riuscire a muoversi e di sentirsi male.
Al termine del match, durante la premiazione, Sinner ha dichiarato: «Non mi sono sentito bene. Speravo di recuperare nella notte ma la situazione è peggiorata, volevo provarci, mi dispiace tanto».
Gli Us Open a rischio dopo lo stop improvviso
In programma ci sarebbe domani sera il debutto nel doppio misto agli Us Open insieme a Siniakova, contro Zverev e Bencic. Tuttavia, ora tutte le attenzioni sono concentrate sulle condizioni fisiche del campione azzurro.