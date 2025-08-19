Sinner si ritira contro Alcaraz a Cincinnati: spiegato il motivo del forfait

La sfida tra Sinner e Carlos Alcaraz nella finale di Cincinnati è durata soltanto 23 minuti. Già dai primi scambi si notava come il numero 1 non fosse al meglio: correva poco, quasi nulla, colpiva forte senza trovare precisione.

Perché Sinner si è ritirato a Cincinnati contro Alcaraz

Dopo cinque game è stato costretto al ritiro, spiegando di non riuscire a muoversi e di sentirsi male.

Al termine del match, durante la premiazione, Sinner ha dichiarato: «Non mi sono sentito bene. Speravo di recuperare nella notte ma la situazione è peggiorata, volevo provarci, mi dispiace tanto».

Gli Us Open a rischio dopo lo stop improvviso

In programma ci sarebbe domani sera il debutto nel doppio misto agli Us Open insieme a Siniakova, contro Zverev e Bencic. Tuttavia, ora tutte le attenzioni sono concentrate sulle condizioni fisiche del campione azzurro.