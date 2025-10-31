Dazn e la particolare iniziativa per il match Milan-Roma

Novità in casa Dazn per il prossimo match valevole la decima giornata di campionato. Parliamo di Milan-Roma, nelle scorse ore, proprio Dazn ha annunciato il ritorno della Serie A in chiaro. Come noto, la piattaforma che trasmette il nostro campionato ha acquisito il pacchetto che dà diritto a trasmettere una serie di partite della Serie A anche ad utenti non abbonati.

La prima sfida della nuova stagione visibile gratis sarà Milan-Roma, in programma domenica 2 Novembre alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano e sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma di streaming.

Le rispettive classifiche

Si preannuncia sicuramente il match di cartello della decima giornata del campionato di serie A. Andiamo a vedere le due classifiche di Milan e Roma con quello che di conseguenza potrebbe accadere sul rettangolo verde.

Da una parte gli ospiti che sono al primo posto ( a pari punti con il Napoli ) con un bottino di 21 punti dopo 9 partite ( 7 vittorie e 2 sconfitte ) . Le partite perse dalla squadra di Gasperini sono arrivate entrambe in casa contro Torino ed Inter.

Il Milan di Max Allegri occupa la quarta posizione in classifica a solo 3 lunghezza dai giallorossi. I punti sono 18 e i diavoli rossoneri hanno collezionato 5 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta.

Le ultime partite disputate dalle due squadre

Il Milan di Max Allegri viene da un importante pareggio ottenuto dall'unica imbattuta in questo campionato, ovvero l'Atalanta allenata da Ivan Juric. Un 1-1 che ha mostrato anche un bel gioco per i diavoli rossoneri.

Dall'altra parte la squadra di Gasperini che riesce a vincere senza brillare e sempre ( o quasi ) con un solo gol di scarto. Anche nell'ultima partita allo stadio Olimpico con il Parma è finita 2-1 grazie alle reti di Hermoso e Dovbyk.