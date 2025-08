Ballotta: "L'alternanza fra i portieri non ha senso. Se Provedel fosse…"

La scorsa stagione ha visto un ribaltamento delle gerarchie fra i pali con Baroni che inizialmente aveva individuato in Provedel il titolare salvo poi, complici alcune prestazione non brillante del Numero 94, optare per Mandas, il quale ha concluso la stagione dal 1' minuto. Con l'arrivo di Maurizio Sarri è tutto tornato in dubbio con le riserve che si scioglieranno definitivamente solo alla prima di campionato contro il Como.

Nel corso del pomeriggio ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Marco Ballotta. L'ex portiere biancoceleste ha commentato la situazione legata agli estremi difensori in casa Lazio.

Le parole di Marco Ballotta a Radio Laziale

L'alternanza fra i portieri non ha senso. Sarri deve puntare su uno dei due, sono entrambi bravi. Provedel ha più esperienza mentre Mandas ha più esplosività. Anche per la difesa è importante avere un portiere titolare, sai come ti parla e si crea anche una forte alchimia. La scelta iniziale poi non deve essere per forza quella definitiva, se la prima scelta non rende o il sostituto si allena meglio, le gerarchie possono cambiare. Se tornasse il Provedel di due anni fa non ci sarebbe storia, quello solo Sarri può capirlo perché lo vede ogni giorno in allenamento. Provedel, Mandas, Furlanetto - LazioPress

