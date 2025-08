Durante: " Ho risentito il piacere di giocare. Venivo da due annate difficili…"

Acquistata dalla Lazio in questa sessione di calciomercato, Francesca Durante è intervenuta ai microfoni di Lazio Style per commentare la sua esperienza vissuta a Uefa Women's Euro 2025 e del bel legame creatosi con le sue compagne che ritroverà nella Capitale.

Abbiamo parlato parecchio di Lazio con le ragazze in Nazionale. È speciale essere qui con loro, grandi giocatrici e persone che conosco da tanti anni. Sono parte della famiglia. Aver condiviso un percorso in Nazionale e poterci giocare ora insieme è un sogno. L'Italia ha fatto un grandissimo cammino negli ultimi due anni. Ha fatto vedere che se credi, investi e dai fiducia i risultati arrivano. Io venivo da due annate molto difficili e mi hanno dimostrato fiducia nel momento in cui nemmeno io ne avevo.