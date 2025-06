Lazio, riflessioni della società circa la permanenza del Taty: i possibili sostituti

La Lazio sta ricevendo le prime offerte importanti e, fra queste, sono tantissime quelle indirizzate alla società per Castellanos: i centravanti hanno sempre mercato e l’argentino, dopo i 14 goal stagionali, si è rilanciato. Premier, Liga, Mls, sono i campionati da cui possono arrivare proposte: la Lazio dichiara tutti “incedibili”, ma questo principio vale relativamente poiché ci sono offerte irrinunciabili che nessuno può rifiutare e, se queste arriveranno per il Taty, la Lazio potrebbe cederlo davvero.

La situazione del Taty e

Castellanos vanta una valutazione di minimo 40 milioni per la Lazio che non sarebbe disposta a scendere sotto questa cifra. È stato pagato 15 milioni più 4 di bonus e almeno 20 devono essere capitalizzati dalla società. Non è solo una questione di plusvalenze e di entrate: cedendo l’argentino si dovrà rintracciare un sostituto all’altezza. Sulle due punte, mettendo in conto anche Dia, sono arrivate riflessioni importanti fra Sarri e la società. Si apprezzano le qualità del Taty ma servono più goal, ma soprattutto ima maggiore continuità. Il dubbio è se puntare su un centravanti-cannoniere con identikit da bomber strutturato oppure virare su un falso nove in stile Mertens: è un dilemma che troverà risposta se la partenza di Castellanos dovesse concretizzarsi (in questo caso sarebbe Dia a fungere da centravanti più classico).

I possibili sostituti

Come riporta Il Corriere dello Sport, i nomi per sostituirlo sono molti: prima dell’avvento di Sarri la Lazio si era informata su Ioannidis del Panthenaikos, 25 anni, in un’uscita dopo una stagione difficile. Un’offerta di 15 milioni più bonus, probabilmente, potrebbe convincere i greci a lasciarlo partire. A marzo era stato trattato Durosinmi del Victoria Plzen, ma nei giorni scorsi è spuntato anche il nome di Pio Esposito, centravanti tradizionale per caratteristiche. Il giovane ha 19 anni ed un futuro davanti dopo l’exploit in Serie B con lo Spezia e i 17 goal segnati quest’anno. Sempre tra gli italiani, invece, c’è Pinamonti, in uscita dal Genoa, non sarà riscattato e tornerà al Sassuolo dopo i 10 segnati quest’anno. Simile a Mertens, compare il nome del giovane Kvistgaarden, classe 2002, attaccante del Bøndby e della nazionale danese under 21, ha vissuto una stagione da 23 goal e 7 assist in 38 presenze.