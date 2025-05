Vlahovic, nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante: c'è ottimismo in casa Juve

Arrivano buone notizie in casa bianconera, nell'odierno allenamento andato in scena alla Continassa l'attaccante serbo, Dusan Vlahovic, ha svolto l'intera seduta di questa mattina in gruppo. Cresce quindi l'ottimismo per Tudor in vista dello scontro diretto contro la Lazio, in programma sabato 10 maggio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Vlahovic è tornato ad allenarsi in gruppo

Crescono le speranze per la Juventus, che potrebbe rivedere l'attaccante serbo almeno presente nella lista dei convocati bianconeri. Vlahovic potrebbe essere quindi vicino al recupero in vista dello spareggio Champions contro la Lazio, anche se probabilmente non partirà dal 1', potrebbe subentrare a gara in corso.

Koopmeiners, ancora lavoro differenziato

Resta invece invariata la situazione di Koopmeiners. Il danese ha continuato a svolgere anche oggi un lavoro differenziato, che presagisce un difficile recupero per la trasferta biancoceleste. Nella giornata di domani la Juventus farà l'ultimo allenamento alla vigilia del match prima di partire per Roma.