Tommy Paul conferma: "Forza Lazio, ci vediamo sabato!"

Dopo le dichiarazioni rese note nel corso di un suo allenamento al Circolo Canottieri Lazio andato in scena pochi giorni fa, Tommy Paul ormai si conferma giorno dopo giorno un tifosissimo della Lazio. Approdato a Roma, per gli Internazionali di tennis, il tennista statunitense ha rivelato di essersi interessato al club biancoceleste grazie al suo collega Reilly Opelka, e di voler partecipare all'attesissimo scontro diretto contro la Juventus, in programma il prossimo sabato.

Tommy Paul: "Ci vediamo sabato!”

E anche quest'oggi nel video divulgato dalla pagina ufficiale Tik Tok degli Internazionali BNL d'Italia, il tennista avvalora la sua passione per la società biancoceleste e conferma: “Forza Lazio, ci vediamo sabato!”. Un indizio che sarà presente sabato alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico per assistere al big match contro la Juventus?

Il video Tik Tok