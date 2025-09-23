Lazio-Roma, Storace e i tifosi laziali si scontrano sui social: il motivo

Francesco Storace, ex ministro della regione Lazio e della Salute nel terzo governo Berlusconi, ha fatto infuriare i tifosi laziali sulla piattaforma social X con una battuta ai danni del calciatore biancoceleste Matteo Guendouzi e ciò ha dato vita ad un leggero scontro.

Storace e i tifosi biancocelesti sui social

Un piccolo botta e risposta sulla piattaforma social X tra Francesco Storace e i tifosi del club biancoceleste, infatti, una volta terminato il derby della Capitale, che si è concluso con la vittoria dei giallorossi in seguito all'errore del terzino Nuno Tavares che ha portato alla rete di Lorenzo Pellegrini, l'ex politico, attuale giornalista e tifoso della Roma ha postato una simulazione del centrocampista Matteo Guendouzi sul social X, scrivendo: “Questa sarebbe la famosa realtà nello sport? Ma che schifo!”. La tifoseria Laziale, leggendo quell'offesa al loro calciatore, ha riportato una vecchia questione, vale a dire hanno accusato Storace di aver consegnato il gestore Claudio Lotito al club biancoceleste, al che il giornalista ha risposto dicendo: “E che lo davo alla Roma?”, una questione risalente ai tempi del quasi fallimento della Lazio quando Storace lo suggerí come possibile acquirente. Successivamente, invece, l'ex politico è tornato a farsi sentire ed ha affermato: “Reazioni troppo esagerate a questo tweet. Una volta sui derby si scherzava. In campo c'era Tavares mica io”.

Nella pagina successiva il post di Francesco Storace sulla piattaforma social X su Matteo Guendouzi