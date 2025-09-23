Lazio, mercato bloccato: la data della decisione COVISOC sorprende i tifosi

Il provvedimento risale al 26 maggio 2025, prima dell’arrivo di Sarri sulla panchina

Patrizio Pasqualini
Il mercato della Lazio era già stato bloccato dalla COVISOC ancor prima dell’arrivo di Sarri. La data dell’annuncio ufficiale risale al 26 maggio 2025, il giorno successivo alla sconfitta contro il Lecce. A confermarlo è il comunicato inserito nel bilancio approvato al 30 giugno 2025. 

Le motivazioni della COVISOC sul blocco del mercato biancoceleste

La decisione della COVISOC ha dunque impedito alla Lazio di operare sul calciomercato estivo, bloccando qualsiasi trattativa legata all’acquisizione di nuovi calciatori. Il provvedimento, strettamente connesso agli indicatori finanziari non rispettati dal club, era quindi attivo già settimane prima dell’avvio della nuova stagione.

Indicatore sul bilancio al 30 giugno 2025

In data 26 maggio 2025 la CO.VI.SO.C. ha rilevato la non conformità dell’indice di liquidità al parametro previsto. La medesima, tenuto conto anche del mancato rispetto da parte della società di entrambi i valorisoglia degli indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, ha disposto la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, ai sensi dell’art. 90, comma 4 bis delle NOIF.

