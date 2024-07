Calciomercato Lazio, sondaggio per Nuno Tavares: la situazione

La Lazio sta concentrando i suoi sforzi in questa prima fase di calciomercato soprattutto sulla fase offensiva: sono tanti i nomi in ballo ma serve accelerare perché la concorrenza è fitta e non sta ferma alla finestra a guardare. Nonostante lo sguardo teso all'attacco e al centrocampo avanzato, la società biancoceleste sta portando avanti i discorsi anche per quanto riguarda altri reparti considerati deboli come quello dei terzini. Oltre al solito Cabal negli ultimi giorni era spuntata l'ipotesi Nuno Tavares, terzino sinistro di proprietà dell'Arsenal.

La situazione tra Nuno Tavares e la Lazio

Come appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, la società biancoceleste ha avuto un incontro preliminare ed interlocutorio con gli agenti del calciatore come era effettivamente emerso negli ultimi giorni, tuttavia per ora non sono previsti nuovi incontri con l'entourage del terzino. La situazione è dunque ancora in una fase embrionale e senza dubbio la Lazio ha altre priorità, anche se la questione-terzini va affrontata quanto prima. La pista Nuno Tavares andrà perciò monitorata ma qualora dovesse accendersi lo farà più avanti.

Depositphotos

La stagione di Nuno Tavares

In quest'annata, senza dubbio la sua più sfortunata, Nuno Tavares ha collezionato solo 8 presenze in Premier League e 4 in FACup con la maglia del Nottingham Forrest dove era approdato la scorsa estate girato in prestito dall'Arsenal. Nella stagione 22/23 invece, il terzino portoghese girato in prestito sempre dall'Arsenal ma questa volta a Marsiglia aveva trovato grande continuità riuscendo a trovare la via del gol per sei volte, niente male per un terzino.