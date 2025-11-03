Lazio-Cagliari, Lazzari: "La prossima è a San Siro, oggi vincere era essenziale. Isaksen?..."

Il terzino Manuel Lazzari ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel al termine dell'incontro della Lazio allo stadio Olimpico contro il Cagliari, partita che ha chiuso la 10a giornata di Serie A e che è terminata con il trionfo delle aquile grazie alle reti di Gustav Isaksen e del capitano Mattia Zaccagni.

Le dichiarazioni di Manuel Lazzari a Lazio Style Channel

La vittoria in Lazio-Cagliari

Sapevamo che era una partita fondamentale. Siamo felici di avere fatto un’altra gara senza subire gol, di aver creato molto, perché nel primo tempo siamo stati bravi a restare compatti, lucidi e a sbloccarla nel secondo tempo. Prima della sosta andiamo a San Siro ed era fondamentale vincere oggi.

Il reparto difensivo

Col mister lavoriamo ogni settimana sulla fase difensiva, ma tutto funziona solo con l’aiuto di centrocampo e attacco. Siamo felici che in queste sei partite abbiamo trovato tanta compattezza. Dobbiamo continuare su questa strada sapendo che ci aspetta una gara difficilissima.

Gustav Isaksen

Siamo tutti felici per Gustav, se lo merita perché è un ragazzo d’oro. È stato svantaggiato perché ha avuto questa malattia durante il ritiro. So che saltarlo è molto duro, riprendere condizione e ritmo non è facile. Siamo felici di averlo ritrovato, è in grande condizione e siamo contenti di averlo ritrovato.

Le sue presenze in Serie A e il desiderio di segnare