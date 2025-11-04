Lazio-Cagliari, Isaksen segna ed onora Taty: la risposta di Castellanos

Durante Lazio-Cagliari l'esterno Gustav Isaksen ha segnato ed esultato in onore di Taty, ecco i festeggiamenti dell'esterno e la risposta dell'argentino

Michelle De Angelis /
Isaksen
Isaksen

Una grande partita per Gustav Isaksen, infatti, oltre ad aver mostrato ottime prestazioni in campo durante l'incontro Lazio-Cagliari, al 65' è riuscito a centrare la porta avversaria e a sbloccare la partita. Un'ottima serata per l'esterno del club biancoceleste che, in seguito al suo gol, ha esultato anche in onore di Taty Castellanos, al momento ancora infortunato.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

I festeggiamenti di Gustav Isaksen per il suo gol

La risposta di Taty Castellanos all'esultanza di Gustav Isaksen 

Taty
Taty

Nella pagina successiva il commento di Gustav Isaksen sul suo gol

Conferenza Lazzari: "Stiamo facendo bene. Rispetto allo scorso anno…"
Lazio-Cagliari, un ex biancoceleste festeggia per la vittoria: ecco di chi si tratta