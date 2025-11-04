Lazio-Cagliari, Isaksen segna ed onora Taty: la risposta di Castellanos

Una grande partita per Gustav Isaksen, infatti, oltre ad aver mostrato ottime prestazioni in campo durante l'incontro Lazio-Cagliari, al 65' è riuscito a centrare la porta avversaria e a sbloccare la partita. Un'ottima serata per l'esterno del club biancoceleste che, in seguito al suo gol, ha esultato anche in onore di Taty Castellanos, al momento ancora infortunato.

I festeggiamenti di Gustav Isaksen per il suo gol

La risposta di Taty Castellanos all'esultanza di Gustav Isaksen

Taty

