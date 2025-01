Le pagelle di Braga-Lazio: Pedro eterno, stecca Tchaouna

La Lazio perde, ma passa comunque da prima il girone di Europa League. Adesso occhio ai sorteggi perché c'è il rischio derby già agli ottavi. Questa sera la Lazio paga soprattutto un approccio non perfetto alla gara con il Braga che ha chiuso nei primi 20' gli uomini di Baroni area. Con l'andare dei minuti i biancocelesti prendono le misure ai portoghesi senza però trovare mai il guizzo vincente per tornare in partita. Da sottolineare l'eroicità di Pedro, tuttocampista coi fiocchi, male invece Tchaouna che non sfrutta l'ennesima occasione.

Le pagelle di Braga-Lazio

Mandas - 6

Sul gol subito non poteva farci nulla. Con i piedi è davvero molto impreciso, raramente riesce a servire i compagni. È provvidenziale su Horta per tenere la Lazio in partita.

Marusic - 5.5

Il terzino montenegrino sulla fascia destra non si comporta male, porta a casa il suo lavoro senza alti né bassi. Prova ad essere più propositivo del solito in attacco anche se con scarsi risultati.

Gigot - 6

Fa valere tutta la sua esperienza, come il resto della squadra cresce con l'andare dei minuti. Non soffre particolarmente le offensive del Braga

Romagnoli - 6.5

È il perno della difesa della Lazio questa sera e si prende questa responsabilità guidandola senza troppi problemi. Il posizionamento è il suo forte e stasera lo ha fatto vedere, sul gol i troppo severi gli rimprovereranno qualcosa ma di certo non ha colpe importanti.

Pellegrini - 6

Si guadagna la sufficienza con l'andare dei minuti, nel primo tempo la sua prestazione è nettamente negativa mentre nella seconda frazione di gioco mette a punto numerose chiusure molto importanti. Esce stremato. Dall'87° Zazza: SV

Continuano nella prossima pagina