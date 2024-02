Sven-Goran Eriksson guiderà il Liverpool nella partita tra leggende contro l'Ajax

Sul proprio sito ufficiale il Liverpool ha confermato la presenza di Sven-Goran Eriksson nel team dirigenziale che guiderà il Liverpool nella partita tra Liverpool Legends e Ajax Legends, in programma ad Anfield il 23 marzo.

Verrà così esaudito uno dei desideri di Mister Eriksson, che si diceva dispiaciuto di non aver mai avuto l'occasione di poter sedere sulla panchina dei Reds. Il club inglese, appresa la notizia, si era subito mobilitato per far sì che ciò accadesse ed ora è stato confermato.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal sito ufficiale del Liverpool: