Lazio, Abbate: "La Uefa monitorerà attentamente la partita. Il Porto..."

L'Europa League si avvicina e la Lazio affronterà il Porto nella giornata di domani. Alberto Abbate, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha parlato della situazione che si è creata con la Uefa e delle scelte che farà Baroni. Queste le sue parole

Onestamente ho grandi dubbi, penso che continui con il turnover. Potrebbe esserci un'alternanza con Pellegrini a sinistra, mi aspetto Gigot e Dele-Bashiru dall'inizio. In questa partita ti puoi permettere di fare turnover in virtù della classifica. Con il Monza è più importante per un fattore di classifica, in Europa League con un pareggio saresti nelle prime 24 e siamo solo alla quarta partita. Mi aspetto delle rotazioni, il turnover riporterebbe in campo Tavares e Zaccagni. Mi aspetto il turnover ma sono curioso di capire se Dele-Bashiru rientra a centrocampo o sulla trequarti. Mi aspetto che possa riposare uno tra Dia e Castellanos, ci sarà una sola punta secondo me. In una formazione ipotetica mi aspetto Pedro trequartista e Tchaouna a destra, Dele-Bashiru invece a centrocampo. Baroni fa sempre degli esperimenti in virtù di quelle che sono le esigenze societarie. Rovella è l'unico che non utilizzerei perché ha fatto un'altra partita allucinante ed era reduce da un affaticamento, al limite dello stiramento, non lo rischierei.