Lazio, tutto pronto per la festa dello scudetto 2000: Lotito raduna i campioni del passato

Oramai mancano due giornate di campionato al grande traguardo e la Lazio si prepara ad un eventuale qualificazione in Champions. Sarà difficile battere l’Inter e il Lecce, guadagnare 6 punti in 2 partite complicate, di cui una sarà in trasferta contro l’aspirante alla vittoria dello scudetto e la finalista di Champions. Nel frattempo, Lotito ha già organizzato un‘iniziativa importante per questa sera.

In serata la festa per lo scudetto del 2000

come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, questa sera la Lazio sarà impegnata nei festeggiamenti per lo scudetto conquistato nella stagione 1999-2000. La società ha organizzato una cena di gala con i protagonisti dell’impresa di 25 anni fa. L’evento, intitolato “Indimenticabili 25º anniversario dello scudetto 2000 “,che avrà luogo presso la Casina di Macchia Madama a Roma. La Lazio ha già annunciato la possibilità di vedere l’evento gratuitamente e in chiaro su DAZN, Sportitalia e Lazio Style Channel. Sarà una serata emozionante ed è previsto un vero e proprio “raduno“ dei campioni del 2000, a partire da Mancini, Marchegiani, Pancaro, Favalli, Negro, Favalli, Gottardi e tanti altri. Naturalmente, saranno assenti Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, Alessandro Nesta, allenatore del Monza, e Sergio Conceição, rientrato ieri sera con il Milan dopo la sconfitta in Coppa Italia.

L’iniziativa della Lazio Women

Inoltre, nel pomeriggio, alle ore 16:30, a Formello è in programma una amichevole fra la Lazio Women e la Nazionale taliana delle Parlamentari (capitanato dall’onorevole Martina Semenzato) nel segno di un messaggio contro la violenza di genere e facendosi portavoce dello slogan “Noi ci mettiamo la faccia, non le mani”. La terna arbitrale sarà guidata proprio da Maria sole Ferrieri Caputi Ferrieri. Alla gestione di questo evento ci sarà proprio la dottoressa Cristina Mezzaroma, presidente della fondazione S.S Lazio.