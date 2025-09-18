Lazio-Roma, due giallorossi a rischio per il derby

Il Derby della capitale si avvicina: domenica 21 settembre alle ore 12:30 andrà in scena il derby d’andata tra Lazio e Roma allo Stadio Olimpico. Una sfida che per molti vale più dei consueti tre punti. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni dopo l’assenza di Dybala, anche altri due giocatori giallorossi sarebbero nel dubbio per la sfida contro Lazio.

Virus Intestinale per Wesley

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, anche Wesley potrebbe non essere a disposizione di mister Gasperini a causa di un virus intestinale che lo ha costretto a saltare l’allenamento odierno a Trigoria. Ora sono da valutare le condizioni del neo acquisto giallorosso e già nelle prossime ore si rifletterà se sarà convocato o meno.

Hermoso fortemente in dubbio

Ma più complessa è la situazione a turno ad Hermoso: ad oggi il più incerto a sedere sulla panchina romanista in vista del derby. Il giocatore ha riportato un affaticamento al soleo della coscia destra e anche se sono stata escluse lesioni dai controlli strumentali sarà difficile vederlo tra le fila di Gasperini.