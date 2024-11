CONFERENZA JOVIĆEVIĆ - "La considero una vittoria. Il rigore? Non l'ho visto"

Lazio-Ludogorets, le parole del tecnico del Ludogorets in conferenza

La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Ludogorets nel match casalingo di Europa League delle 18:45. I biancocelesti hanno provato a sfondare il muro bulgaro, senza però mai riuscire a buttarla dentro, nnonostante manchi un rigore solare non concesso dall'arbitro anche dopo la review al VAR.

Al termine del match il tecnico del Ludogorets Igor Jovićević ha commentato il pareggio in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

Dal primo all'ultimo secondo abbiamo giocato la partita che volevamo fare, il pareggio con la prima in classifica non è un caso. Durante la gara la Lazio ha cercato di difendersi bene e allo stesso tempo di approfittare di tutti gli spazi liberi in avanti. Abbiamo cercato di marcare bene Guendouzi, Marusic, Pedro tra le linee, che muovevano bene la palla a livello tattico. Devo dire che abbiamo quasi la perfezione la perfezione in fase difensiva in qualche occasione.

Siamo riusciti a giocare bene senza palla, mettendoli in difficolà. Loro hanno molte risorse, ma abbiamo deciso di difenderci non uomo contro uomo come si usa fare in Italia e questo ci ha permesso di ottenere il pareggio. Un risultato che ci da motivazione per lavorare e fare ancora meglio.

Rigore su Isaksen? Non ho ancora visto l'azione, per cui non posso esprimermi.